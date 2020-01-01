«الدستور» يستعرض القائمة الوطنية لانتخابات مجلس الشيوخ (فيديو)

يعرض موقع الدستور، مقطع فيديو للقائمة الوطنية لانتخابات مجلس الشيوخ، والتي تضم 11 حزبا في قائمة واحدة، تحت عنوان القائمة الوطنية من أجل مصر.وتضم القائمة حزب مستقبل وطن، حزب الوفد، حزب مصر الحديثة، حزب حماة الوطن، حزب التجمع، حزب الإصلاح والتنمية، حزب التحرير المصري، حزب الحركة الوطنية المصرية، وحزب الغد.