كازاخستان تعتزم مد الحجر الصحي حتى منتصف أغسطس

أكد رئيس كازخستان قاسم جومارت توكايف، عزم بلاده تمديد إجراءات الحجر الصحي حتى منتصف أغسطس المقبل، وذلك في إطار جهود مكافحة فيروس "كورونا" والنظر في تخفيف قيود الحجر بعد هذا الموعد.جاء ذلك خلال اجتماعه مع رئيس وزرائه أسكار مامين، ووزير الصحة أليكس تسوي؛ لمتابعة الوضع الوبائي في البلاد وكيفية الحفاظ على ما تم إنجازه من إجراءات الحجر الصحي خلال شهر، وذلك حسبما ذكرت صحيفة (أستانا تايمز) الكازاخية اليوم الخميس.يُشار إلى أن عدد الإصابات في كازاخستان بلغ اليوم 87 ألفًا و664 حالة؛ بينما بلغ عدد الوفيات 793 حالة وفاة على مستوى البلاد.وكانت السلطات في كازاخستان قد أعلنت في 5 يوليو الجاري إغلاق البلاد للمرة الثانية في سبيل تقليل العدد المتزايد الإصابات بالمرض بعد أن شرعت في تخفيف أول إغلاق صارم فرضته ما بين شهري مارس إلى مايو الماضي.