«التضامن»: استمرار عمل الخط الساخن لعلاج مرضى الإدمان فى العيد

أعلنت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى، استمرار عمل الخط الساخن لعلاج مرضى الإدمان "16023" خلال أيام عيد الاضحى لتلقى الاتصالات الواردة على مدار الساعة مجانا وفى سرية تامة.وأضافت "القباج " فى تصريحات اليوم، أن خدمات الخط الساخن "16023 " لعلاج الإدمان متاحة على مدار 24 ساعة، وطوال أيام الأسبوع بدون توقف، تتنوع برامج المقدمة من علاج طبى وخدمات الدعم النفسي وكذلك إعادة التأهيل والحد من الانتكاسة.من جانبه أكد عمرو عثمان، مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى، أن هناك فريق متخصص للرد على المكالمات الواردة، وتسجيل بيانات الراغبين فى تلقى العلاج، لافتا إلى أن الخدمات العلاجية التى يقدمها الصندوق تتم من خلال المستشفيات المتخصصة والشريكة مع الخط الساخن، التى يصل عددها إلى "23 مستشفى ومركز علاجى متخصص فى علاج الإدمان بـ 14 محافظة حتى الان.وأضاف "عثمان " أن هناك إجراءات وقائية يتخذها الصندوق تسمى برامج لحماية المتعافين خلال فترة أيام العيد، خاصة وأن هذه الفتره تعد من الفترات شديدة الخطورة لدى مرضى الإدمان الذين لم يكتمل تعافيهم بشكل كامل، وأن الكثير من الدراسات والأبحاث تؤكد تزايد التعاطى خلال الأعياد والعطلات الرسمية وأنها أحد العوامل الرئيسية لانتكاسة المتعافين، ونفس الأمر بالنسبة للمتعافين الذين مازالوا يتلقون العلاج داخل المستشفيات ويتوافق خروجهم مع يوم الوقفة أو خلال أيام العيد حيث يتم تأجيل خروجهم لحين انتهاء العيد لحمايتهم لمجرد التفكير فى العودة للإدمان.