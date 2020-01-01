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الخميس 30 يوليه 2020 الموافق 09 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

خطة تأمين المواطنين بالقاهرة في العيد

الخميس 30/يوليه/2020 - 02:59 م
تأمين المواطنين
تأمين المواطنين
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استعدت مديرية أمن القاهرة، بخطة محكمة لتأمين محيط المنشآت الحيوية بتكثيف تواجد القوات بالشوارع والمحاور، والتعامل الفوري والتصدي الحاسم لكل ما من شأنه تعكير صفو أجواء عيد الاضحى، تنفيذًا لاستراتيجية وزارة الداخلية باتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة، استعدادًا لتأمين المواطنين خلال إجازة العيد.

وشملت الخطة تكثيف التواجد الأمني، تعيين الارتكازات، ونقاط ملاحظة الحالة، وتسيير الأطواق مع الدفع بقوات التدخل والانتشار السريع بكل المحاور والطرق والشوارع والميادين والنطاقات الحيوية.


وشملت الخطة متابعة تنفيذ الإجراءات الاحترازية التي اعتمدتها الدولة للحفاظ على صحة المواطنين للحد من انتشار فيروس كورونا، والتي تشمل غلق الحدائق العامة، المتنزهات، المراسي النيلية، ومتابعة غلق المحلات التجارية، والمولات، والمطاعم، ومناطق تقديم الخدمات الترفيهية.


وطبقا للخطة، فقد تم تحديد جميع الأماكن والمحاور الحيوية، خاصة كورنيش النيل، وسيتم إرسال تدعيم تلك المحاور بجميع الخدمات المختلفة بما يكفل تغطية جميع شوارع القاهرة لمنع أى تجمعات أو تكدسات.

كما سيتم تعيين خدمات أمنية متنوعه بمناطق المتنزهات والحدائق العامة والمراسى والبواخر السياحية وكورنيش النيل من شبرا إلى حلوان و١٥ مايو نظرا لمنع أى تجمعات للمواطنين خلال أيام العيد، مع تعزيز انتشار القوات المختلفة بمناطق الملاهى ودور السينما والمسارح لمنع التجمعات والتأكد من غلقها طبقا لقرار مجلس الوزراء، وكذا متابعة حركة السيارات ومنع الاختناقات المرورية بجميع أنحاء المدينة.

وعززت إدارة المرور من انتشار الأوناش المرورية لرفع الانتظار الخاطئ للسيارات مع ربط جميع الخدمات المرورية بغرفة عمليات الإدارة لمتابعة حركة السيارات أولا بأول والإخطار الفورى عن أى ملاحظات مع تعزيز تواجد رجال المرور بجميع المحاور الحيوية بالقاهرة للعمل على منع أى اختناقات مرورية تعوق حركة السيارات بالطرق.

ونسقت إدارة مرور القاهرة مع الإدارة العامة للمرور المركزى لمتابعة حركة السيارات أولا بأول بالكبارى الرابطة بين جميع المحافظات وكذا مداخل العاصمة ومخارجها والعمل على منع أى تكدسات مرورية، مع إعداد خطة متكاملة يشترك فيها القيادات وضباط الإدارة لمتابعة الخدمات المختلفة، والتأكد من حسن انتظامها على الطرق وتأمين رحلات المواطنين وسحب أى كثافات مرورية تظهر على المحاور لحين انتهاء احتفالات العيد.

وتمت الاستعانة بعناصر من إدارة كلاب الأمن والحراسة لتفتيش محيط المنشآت وتمشيطها، والحضور الميداني لكل المستويات الإشرافية لمتابعة الأداء الأمني، إلى جانب الانتشار الأمنى المُكثف لتطبيق إجراءات قرار حظر تحرك المواطنين، مع فرض مظلة أمنية محكمة لحماية المواطنين وتأمين ممتلكاتهم أثناء فترات الحظر.

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