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الخميس 30 يوليه 2020 الموافق 09 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

شركة يابانية تفوز ببناء مصفاة نفط في العراق بـ4 مليارات دولار

الخميس 30/يوليه/2020 - 02:58 م
نفط في العراق
نفط في العراق
منار أحمد
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وافق مجلس الوزراء العراقي، اليوم الخميس، على عقد مع شركة "جيه جي سي"اليابانية، لبناء مصفاة لتكرير 55 ألف برميل يوميا في محافظة البصرة.

وبحسب بيان صادر عن وزارة النفط، سيوفر المصنع الجديد 7000 وظيفة، بالإضافة إلى 70 ألف أخرى خلال مرحلة البناء.

وقال المدير العام لشركة مصافي الجنوب، حسام والي، أنه من المتوقع أن يبدأ البناء في أوائل العام المقبل، وأن يكتمل في غضون أربع سنوات، وسيتم تمويل المشروع الذي تبلغ قيمته 4 مليارات دولار بقرض من الوكالة اليابانية للتعاون الدولي (جايكا).

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