«مستثمرو أكتوبر»: مبادرات الحكومة تساعد على زيادة فرص العمل

ثمن الدكتور محمد خميس شعبان الأمين العام للاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، رئيس جمعية مستثمري السادس من اكتوبر، بالجهود التي تبذلها الحكومة للنهوض بقطاع الصناعة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة بعد جائحة كورونا.وأضاف شعبان لـ"الدستور"، أن القرارات والمبادرات التي أطلقتها الحكومة مؤخرًا تساعد على زيادة فرص العمل، بالإضافة إلى تعميق الصناعة الوطنية، بجانب توفير عملة صعبة من زيادة الصادرات المصرية.وتابع الأمين العام للاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، أن مشكلة الصناعة المحلية ليست متعلقة بالتمويل البنكي فقط، بل هناك مشاكل أخرى تعمل الحكومة على حلها مثل ارتفاع أسعار الغاز والكهرباء للمصانع.