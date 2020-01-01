ترامب يلمح إلى تأجيل موعد الانتخابات الأمريكية بسبب كورونا

عرضت فضائية "اكسترا نيوز"، اليوم الخميس، نبأ عاجل لكلمة الرئيس الأمريكي دوتالد ترامب، عبر تغريدة له على حسابه بموقع التدوينات القصيرة "تويتر" عن تأجيل موعد الانتخابات الرئاسية الأمريكية.وأرجع الرئيس الأمريكي هذا الاقتراح إلى تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، في الولايات المتحدة، إضافة إلى التخوف من حدوث عمليات تزوير.وترتفع الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا في الولايات المتحدة بأسرع وتيرة لها منذ شهرين وزادت بنحو عشرة آلاف خلال الأحد عشر يوما الماضية، حيث رصدت الاحصائيات 1461 حالة وفاة يوم الأربعاء، وهي أعلى زيادة في يوم واحد منذ وفاة 1484 في 27 مايو الماضي.