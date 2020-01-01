قداسة البابا يهنئ الإمام الأكبر بعيد الأضحي المبارك

هنأ قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية؛ فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف بعيد الأضحي المبارك.وقال قداسة البابا تواضروس الثاني في تهنئته الإمام الأكبر: فضيلة الإمام الأكبر شيخ الجامع الأزهر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب، يسعدني بالأصالة عن نفسى وباسم الكنيسة القبطية المصرية الأرثوذكسية أن أهنئ فضيلتكم وجميع أشقائنا المصريين بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك.مضيفا: داعين الله أن يوفق جهودكم المخلصة لإعلاء شأن وطننا العزيز في نشر الوعي والفكر المستنير وترسيخ ثقافة الحوار والعيش المشترك في كافة ربوع البلاد دمتم محروسين برعاية الله وحفظه.