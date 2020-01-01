26 وفاة و1629 إصابة جديدة بكورونا فى السعودية

أعلنت وزارة الصحة السعودية اليوم الخميس، عن تسجيل 26 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي الوفيات في المملكة جراء الإصابة بالفيروس إلى 2842 حالة.وأشارت الوزارة، في بيان صحفي اليوم، إلى تسجيل 1629 إصابة جديدة بالفيروس، ليرتفع إجمالي الإصابات في المملكة إلى 274 ألفا و219 حالة.ولفتت الوزارة إلى تسجيل 2629 حالة شفاء جديدة، ليصل إجمالي المتعافين إلى 231 ألفا و198 شخصًا.