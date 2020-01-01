تعرف على تفاصيل موعد ظهور نتيجة الصف الثالث الثانوي 2020

الآن التسجيل.. رابط نتيجة الثانوية العامة 2020 بالاسم ورقم الجلوس.. أوائل الثانوية العامة

ووفقا لبيانات رسمية أعلنتها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، فقد حصل ١١٢طالبًا على الدرجات النهائية في اللغة العربية وحصول 149 طالب وطالبة على الدرجات النهائية في مادة اللغة الانجليزية وحصول 1158 طالب وطالبة حصلوا على الدرجات النهائية فى الفلسفة والمنطق وحصول 486 طالب وطالبة على الدرجات النهائية في مادة الفيزياء وحصول 75 طالب وطالبة على الدرجات النهائية في مادة التاريخ وحصول 856 طالب وطالبة على الدرجات النهائية في مادة الجغرافيا وحصول (236) طالب وطالبة على الدرجات النهائية في الرياضيات التطبيقية حصل (400) طالب طالبة علي الدرجة النهائية فى الاستاتيكا وحصل (401) طالب طالبة علي الدرجة النهائية في فرع الديناميكا وحصول (809) طالب وطالبة على الدرجات النهائية فى الأحياء وحصول 1762 طالب وطالبة على الدرجات النهائية في الكيمياء وحصل 916 طالب وطالبة على الدرجات النهائية في الجيولوجيا وحصول 669 طالب وطالبة على الدرجات النهائية في علم النفس وحصول 197 طالب وطالبة على الدرجات النهائية فى علم النفس.



وفي نفس السياق أغلقت كنترولات الثانوية العامة، امس الاربعاء أبوابها بعد انتهاء أعمالها في تصحيح ورصد الدرجات في 13 مادة بالثانوية العامة التي أدي الطلاب الامتحانات بها في الفترة من 21 يونيو إلي 25 يوليو. ووفقا لبيانات رسمية أعلنتها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، فقد حصل ١١٢طالبًا على الدرجات النهائية في اللغة العربية وحصول 149 طالب وطالبة على الدرجات النهائية في مادة اللغة الانجليزية وحصول 1158 طالب وطالبة حصلوا على الدرجات النهائية فى الفلسفة والمنطق وحصول 486 طالب وطالبة على الدرجات النهائية في مادة الفيزياء وحصول 75 طالب وطالبة على الدرجات النهائية في مادة التاريخ وحصول 856 طالب وطالبة على الدرجات النهائية في مادة الجغرافيا وحصول (236) طالب وطالبة على الدرجات النهائية في الرياضيات التطبيقية حصل (400) طالب طالبة علي الدرجة النهائية فى الاستاتيكا وحصل (401) طالب طالبة علي الدرجة النهائية في فرع الديناميكا وحصول (809) طالب وطالبة على الدرجات النهائية فى الأحياء وحصول 1762 طالب وطالبة على الدرجات النهائية في الكيمياء وحصل 916 طالب وطالبة على الدرجات النهائية في الجيولوجيا وحصول 669 طالب وطالبة على الدرجات النهائية في علم النفس وحصول 197 طالب وطالبة على الدرجات النهائية فى علم النفس.وفي نفس السياق أغلقت كنترولات الثانوية العامة، امس الاربعاء أبوابها بعد انتهاء أعمالها في تصحيح ورصد الدرجات في 13 مادة بالثانوية العامة التي أدي الطلاب الامتحانات بها في الفترة من 21 يونيو إلي 25 يوليو.

موعد ظهور نتيجة الصف الثالث الثانوي 2020

وقامت الإدارة العامة للامتحانات اليوم بتجهيز كشوف الناجحين والراسبين والنسب التكرارية للمجموع درجات الطلاب، ونسب الناجح المقارنة بالاعوام الماضية، حيث من المتوقع أن تكون نسب النجاح هذا العام أزيد من العام الماضي الذي كانت نسبة النجاح به 78.6 %

شددت وزارة التعليم اجرائتها الامنية سواء داخل أو خارج الكنترولات، لمنع آى تسريبات لنتائج الطلاب لاي جهة قبل اعتمادها من وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي، حيث وجهت بحظر دخول آي فرد للكنترول انتهي عمله بالكنترول حتي اعلان نتيجة رسميا بعد إجازة العيد، مع حظر دخول آى أجهزة محمول أو فلاشات أو إلكترونية للكنترول.

كما تقرر حظر دخول غرف الحاسب الالي المختصة بعمل كشوفات النتائج النهائية علي اسطوانات بالاضافة لكشوف الورقية إلا للعاملين بها.



شددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى إجراءاتها الأمنية على غرفة الحاسب الآلى المخصصة للكشف على الأرقام السرية للطلاب وذلك حفاظًا على النتيجة من التسريب خاصة فى قطاعات الثانوية العامة بالأقاليم، على أن يتم تجهيز النتيجة على أسطوانات صباح يوم الثلاثاء المقبل، وإرسالها للإدارة العامة للإمتحانات لاعتمادها من الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم ثم إعلانها رسميًا.اقرأ أيضا: