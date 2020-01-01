رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 30 يوليه 2020 الموافق 09 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

تعرف على تفاصيل موعد ظهور نتيجة الصف الثالث الثانوي 2020

الخميس 30/يوليه/2020 - 05:10 م
نتيجة الصف الثالث
نتيجة الصف الثالث الثانوي
ريم محمود
طباعة
يبحث كثيرون عن موعد ظهور نتيجة الصف الثالث الثانوي 2020 حيث انهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني جميع الاجراءات الخاصة بنتيجة الشهادة الثانوية، حيث سيتم اعتماد النتيجة يوم الثلاثاء المقبل عقب انتهاء اجازة عيد الاضحي المبارك والتي تنتهي يوم الثلاثاء، علي أن تكون النتيجة علي الانترنت يوم الاربعاء عقب اعتمادها وستكون في المدارس يوم الخميس.

حقيقة تسريب نتيجة الثانوية العامة 2020

شددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى إجراءاتها الأمنية على غرفة الحاسب الآلى المخصصة للكشف على الأرقام السرية للطلاب وذلك حفاظًا على النتيجة من التسريب خاصة فى قطاعات الثانوية العامة بالأقاليم، على أن يتم تجهيز النتيجة على أسطوانات صباح يوم الثلاثاء المقبل، وإرسالها للإدارة العامة للإمتحانات لاعتمادها من الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم ثم إعلانها رسميًا.

اقرأ أيضا:

الآن التسجيل.. رابط نتيجة الثانوية العامة 2020 بالاسم ورقم الجلوس.. أوائل الثانوية العامة


ووفقا لبيانات رسمية أعلنتها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، فقد حصل ١١٢طالبًا على الدرجات النهائية في اللغة العربية وحصول 149 طالب وطالبة على الدرجات النهائية في مادة اللغة الانجليزية وحصول 1158 طالب وطالبة حصلوا على الدرجات النهائية فى الفلسفة والمنطق وحصول 486 طالب وطالبة على الدرجات النهائية في مادة الفيزياء وحصول 75 طالب وطالبة على الدرجات النهائية في مادة التاريخ وحصول 856 طالب وطالبة على الدرجات النهائية في مادة الجغرافيا وحصول (236) طالب وطالبة على الدرجات النهائية في الرياضيات التطبيقية حصل (400) طالب طالبة علي الدرجة النهائية فى الاستاتيكا وحصل (401) طالب طالبة علي الدرجة النهائية في فرع الديناميكا وحصول (809) طالب وطالبة على الدرجات النهائية فى الأحياء وحصول 1762 طالب وطالبة على الدرجات النهائية في الكيمياء وحصل 916 طالب وطالبة على الدرجات النهائية في الجيولوجيا وحصول 669 طالب وطالبة على الدرجات النهائية في علم النفس وحصول 197 طالب وطالبة على الدرجات النهائية فى علم النفس.

وفي نفس السياق أغلقت كنترولات الثانوية العامة، امس الاربعاء أبوابها بعد انتهاء أعمالها في تصحيح ورصد الدرجات في 13 مادة بالثانوية العامة التي أدي الطلاب الامتحانات بها في الفترة من 21 يونيو إلي 25 يوليو.

موعد ظهور نتيجة الصف الثالث الثانوي 2020 

وقامت الإدارة العامة للامتحانات اليوم بتجهيز كشوف الناجحين والراسبين والنسب التكرارية للمجموع درجات الطلاب، ونسب الناجح المقارنة بالاعوام الماضية، حيث من المتوقع أن تكون نسب النجاح هذا العام أزيد من العام الماضي الذي كانت نسبة النجاح به 78.6 %
شددت وزارة التعليم اجرائتها الامنية سواء داخل أو خارج الكنترولات، لمنع آى تسريبات لنتائج الطلاب لاي جهة قبل اعتمادها من وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي، حيث وجهت بحظر دخول آي فرد للكنترول انتهي عمله بالكنترول حتي اعلان نتيجة رسميا بعد إجازة العيد، مع حظر دخول آى أجهزة محمول أو فلاشات أو إلكترونية للكنترول.
كما تقرر حظر دخول غرف الحاسب الالي المختصة بعمل كشوفات النتائج النهائية علي اسطوانات بالاضافة لكشوف الورقية إلا للعاملين بها.

موضوعات متعلقة

تفاصيل موعد إعلان أسماء أوائل الثانوية العامة 2020

أضحية فاسدة.. تحذيرات من شراء مواشي «الجلالة» في عيد الأضحى

تهنئة عيد الأضحى 2020.. رسائل وصور وتهاني جديدة بالعيد الكبير

الآن التسجيل.. رابط نتيجة الثانوية العامة 2020 بالاسم ورقم الجلوس.. أوائل الثانوية العامة

الصور

image description

أبطال «الغسالة» يحتفلون بالعرض فى السينمات

image description

صور ودية الزمالك وطنطا

image description

مباراة الأهلي والجونة الودية

image description

مدحت صالح يطرح «قربلي» عبر «يوتيوب» (فيديو)

image description

نجوم الفن يشاركون إسعاد يونس الاحتفال بافتتاح «رينيساس»

الأكثر قراءة

تهنئة عيد الأضحى 2020.. رسائل وصور وتهاني جديدة بالعيد الكبير

ما الدعاء الذي يقوله المُضحّى عند ذبح أضحيته؟.. «الأزهر» يجيب

تفاصيل موعد إعلان أسماء أوائل الثانوية العامة 2020

«لمس رجلي وقالي غني».. لماذا كرهت كاريوكا الموسيقار عبد الوهاب؟

إنفوجراف

image description

السيسي يشاهد فيلم «خيوط الأمل» بافتتاح المدينة الصناعية بالروبيكي

image description

نانسي عجرم تكشف معاناتها مع ابنتيها بسبب «تيك توك»

image description

أبرز مؤشرات سوق الاتصالات فى مصر (انفوجراف)

image description

استولى على 63 مليون جنيه.. خلافات هيفاء وهبي ومدير أعمالها

أيام زمان

المتلونون.. فنانون دافعوا عن ثورة يوليو ثم هاجموها: «أبرزهم سعاد حسني»

أغرب مواقف الحج.. «مظاهرة وهتافات.. سرقة الحجر الأسود.. وانقطاع المصريين»

«لمس رجلي وقالي غني».. لماذا كرهت كاريوكا الموسيقار عبد الوهاب؟

"تبرع من أجل الكويت".. خفايا حملة الفرقة المسرحية لسمير غانم وقت الغزو العراقي

نجم الساعة

المتلونون.. فنانون دافعوا عن ثورة يوليو ثم هاجموها: «أبرزهم سعاد حسني»

منوعات

دعاء يوم عرفه لغير الحاج 2020 -1441

الآن.. بطاقات معايدة تهنئة عيد الأضحى المبارك 1441

رسائل تهنئة عيد الأضحى المبارك 2020 للأصدقاء والأحباب

تعاون بحثي بين روسيا وأمريكا حول كورونا

مقالات الرأي
د. محمد أحمد داود
في خدمتك.. تعرف على مبادرة «حياة كريمة بلا أمية» عبر6 نقاط
ماجد حبته
لماذا رفضت اليونان العرض التركى؟
صفوت البياضي
انسحاب الولايات المتحدة من منظمة الصحة العالمية انتكاسة خطيرة
أحمد بهاء الدين شعبان
مستقبل العولمة.. رؤية صينية «1»
المزيد

الثقافة

المصادر الأصلية للقرآن.. عملية اغتيال الإسلام بكتاب لـ«مستشرق بريطانى»

في قصة الأعداء.. تشيخوف يحكي صراع الطبقات

دائرة الفنون العراقية تطلق مهرجانها الأول للصورة الفوتوغرافية

«الانتماء وغرس موهبة المحبة» محاضرة «أونلاين» الليلة