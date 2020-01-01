عبير موسى: «الغنوشي» سقط سياسيًا

قالت رئيسة كتلة الحزب الدستوري الحر في البرلمان التونسي، عبير موسى، إنه بالرغم من اسقاط البرلمان التونسي لائحة سحب الثقة من رئيس البرلمان راشد الغنوشي، إلا أنه لايزال شخصا غير مرغوب فيه، مشيرة إلى أن البرلمان ليس للإخوان، والغنوشي سقط سياسيًا.يأتي هذا فيما أسقط مجلس النواب التونسي اليوم الخميس لائحة سحب الثقة من رئيس البرلمان راشد الغنوشي، حيث صوت 97 نائبا فقط لصالح سحب الثقة من الغنوشي.كانت النائبة عن الحزب الدستوري الحرّ عواطف قريش قد قالت في وقت سابق، إن الغنوشي سقط سياسيا حتى وإن لم تنجح عملية سحب الثقة.