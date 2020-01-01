نائب محافظ القليوبية تتفقد 4 مجازر استعدادًا للعيد

تفقدت إيمان ريان، نائب محافظ القليوبية، اليوم الخميس، المجازر، بناء على تعليمات اللواء عبدالحميد الهجان، بدأت بمجزر مدينة طوخ بحضور الدكتورة أمل العسيلى، مدير مديرية الطب البيطرى.وأوضحت أنه تم ذبح 107 ذبائح بالمجزر، أمس، و62 ذبيحة حتى الساعة ١١ صباح اليوم، كما تفقدت وحدة معالجة مياه المجزر، ونبهت على ضرورة تعقيم المجزر قبل وبعد الذبح.وأكـدت "ريان" أنه تم فتح كافة المجازر الحكومية بالمجان أمام المواطنين الراغبين فى ذبح الأضحية مع توقيع الكشف قبل الذبح، وتشديد الرقابة للتأكد من عدم الذبح خارج المجازر حفاظا على البيئة وصحة المواطنين والنظافة العامة.وتفقدت مجزر بنها العمومى بكفر سعد وتم التنبيه على ضرورة الاستعداد خلال فترة عيد الأضحى مع ضرورة اتخاذ كافة الاجراءات الاحترازية بالنسبة لفيروس كورونا.تبلغ مساحة المجزر حوالى 4900 متر تقريبا بطاقة استيعابية 300 رأس في اليوم، يحتوي على صالتين للذبيح، تبلغ مساحة كل منهما 360 مترا مربعا، فضلا عن أنه تم تفقد عنبر استقبال الحيوانات، غرفة إعدام ومحرقة النفايات، بالإضافة إلى مبنى إداري، كما تفقدت مجزر كفر الجزار الذى يبلغ مساحتة 600 متر.وتضمنت الجولة المرور على مجزر كفر شكر بحضور اللواء هشام رفعت، رئيس المدينة، مصيلحى هداية، نائب رئيس المدينة.