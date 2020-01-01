99 إصابة جديدة بكورونا فى ديالى بالعراق

أعلنت دائرة صحة ديالى العراقية تسجيل 99 إصابة جديدة بفيروس كورونا داخل المحافظة خلال الـ24 ساعة الماضية.وقال مدير إعلام صحة ديالي فارس العزاوي- للوكالة الوطنية العراقية للأنباء (نينا) اليوم الخميس- إن الفحص المختبري لـ390 مسحة أظهر منها 99 حالة موجبة بفيروس كورونا منها 7 حالات لكوادر طبية وصحية بمختلف الاختصاصات.وأشار إلى أن 87 حالة شفاء سجلت في ديالى مع حالة وفاة واحدة ليرتفع إجمالي عدد المتعافيين إلى 2864 حالة و128 حالة وفاة، فيما بلغ إجمالي الإصابات المؤكدة 2864 إصابة.