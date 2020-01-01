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الخميس 30 يوليه 2020 الموافق 09 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

شفاء 1177 مصابًا من كورونا فى كازاخستان خلال 24 ساعة

الخميس 30/يوليه/2020 - 02:06 م
كورونا في كازاخستان
كورونا في كازاخستان
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أعلنت السلطات الصحية في كازاخستان تعافي 1177 شخصًا من فيروس كورونا المستجد، خلال الساعات الـ24 الماضية؛ ليبلغ إجمالي عدد المتعافين في البلاد، حتى الآن، 57 ألفًا و815 حالة.

وبدأ معهد البحوث العلمية الكازاخي لحلول مشاكل السلامة البيولوجية التابع للجنة العلمية بوزارة التعليم والعلوم - وفقًا لوكالة أنباء "كازين فورم"، اليوم الخميس، جهوده في تطوير لقاح ضد فيروس كورونا منذ منتصف مارس الماضي؛ استنادًا لخبرته الواسعة في تطوير اللقاحات ضد الأمراض الخطيرة بشكل خاص على الصحة العامة.

كان علماء في المعهد قد أعلنوا، في 9 مايو الماضي، تطوير أول لقاح مرشح بقوة ضد الفيروس التاجي، وفي 15 مايو سجلته منظمة الصحة العالمية على موقعها الإلكتروني كلقاح مرشح للتجارب قبل السريرية، وبدأ المعهد في اليوم ذاته اختبارات غير سريرية للقاح على حيوانات المختبر.

وحتى الآن، أظهرت نتائج الاختبار أن اللقاح يفي بمتطلبات منظمة الصحة العالمية ودستور الأدوية لجمهورية كازاخستان، وذلك وفقًا لما ذكره بعض العلماء المختصون في هذا الشأن.

كما أعلن المعهد تطوير ثلاثة لقاحات أخرى في منصات مختلفة وهي عبارة عن لقاحات فرعية وأدوية ومرشحات الحية ضد الفيروس التاجي.

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