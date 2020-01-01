شفاء 1177 مصابًا من كورونا فى كازاخستان خلال 24 ساعة

أعلنت السلطات الصحية في كازاخستان تعافي 1177 شخصًا من فيروس كورونا المستجد، خلال الساعات الـ24 الماضية؛ ليبلغ إجمالي عدد المتعافين في البلاد، حتى الآن، 57 ألفًا و815 حالة.وبدأ معهد البحوث العلمية الكازاخي لحلول مشاكل السلامة البيولوجية التابع للجنة العلمية بوزارة التعليم والعلوم - وفقًا لوكالة أنباء "كازين فورم"، اليوم الخميس، جهوده في تطوير لقاح ضد فيروس كورونا منذ منتصف مارس الماضي؛ استنادًا لخبرته الواسعة في تطوير اللقاحات ضد الأمراض الخطيرة بشكل خاص على الصحة العامة.كان علماء في المعهد قد أعلنوا، في 9 مايو الماضي، تطوير أول لقاح مرشح بقوة ضد الفيروس التاجي، وفي 15 مايو سجلته منظمة الصحة العالمية على موقعها الإلكتروني كلقاح مرشح للتجارب قبل السريرية، وبدأ المعهد في اليوم ذاته اختبارات غير سريرية للقاح على حيوانات المختبر.وحتى الآن، أظهرت نتائج الاختبار أن اللقاح يفي بمتطلبات منظمة الصحة العالمية ودستور الأدوية لجمهورية كازاخستان، وذلك وفقًا لما ذكره بعض العلماء المختصون في هذا الشأن.كما أعلن المعهد تطوير ثلاثة لقاحات أخرى في منصات مختلفة وهي عبارة عن لقاحات فرعية وأدوية ومرشحات الحية ضد الفيروس التاجي.