1968 إصابة جديدة بكورونا فى إسرائيل

أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، تسجيل 1968 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الساعات الـ 24 الماضية، ليصل بذلك إجمالي عدد الإصابات النشطة إلى 32 ألفًا و756 إصابة.وأوضحت الوزارة وفقًا لصحيفة "جيروزالم بوست" الإسرائيلية، اليوم الخميس، أن إجمالي عدد الوفيات بلغ 497 حالة، بينما وصل إجمالي عدد الحالات الحرجة إلى 336 شخصًا.