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الخميس 30 يوليه 2020 الموافق 09 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

تقرير أمريكي يرصد قبضة أردوغان على وسائل الإعلام والدين

الخميس 30/يوليه/2020 - 02:03 م
أردوغان
أردوغان
أبوزيد على
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سعى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لتفكيك الديمقراطية التركية، وخلق سياسة تركية خاضعة له تحت غطاء ورقة القومية لحكم قبضته على وسائل الإعلام والدين، خاصة بعدما تغيرت سياسات حزب العدالة والتنمية واتخذت سلوكًا استبداديًا تحت شعارات إسلامية.

وقالت مجلة «أمريكان كونسيرفاتيف» إن أردوغان لعب مرارًا ورقة القومية لتحقيق مكاسب سياسية، وتبدو خطته لتحويل متحف «آيا صوفيا» إلى مسجد، والتي كشف النقاب عنها العام الماضي بعد أن وجد نفسه تحت ضغط سياسي، محاولة ساخرة، وفي الأسبوع الماضي أعيد فتح المبنى أمام حشود كبيرة بحضور أردوغان والعديد من أعضاء حكومته.

ولفتت المجلة إلى أن تحويل آيا صوفيا هو مجرد خطوة أخيرة في عملية أكبر من عدم التسامح التي بدأها أردوغان، والتي قد تكون بمثابة فتنة بين مختلف الأطياف في تركيا.

من جانبه، قال الصحفي المشهور مصطفى أكيول الذي يعيش الآن في أمريكا وينتمي إلى معهد كاتو: "أصبح حزب العدالة والتنمية حزبًا ضيقًا، مجنون بالعظمة واستبداديًا يرى دائما أن هناك مؤامرات ضده من الغرب".

وتابعت المجلة أنه بالنسبة لحرية الرأي في تركيا، أقر المشرعون الذين يعملون بنيابة أردوغان، تشريعات شاملة للسيطرة على وسائل التواصل الاجتماعي وتنظيمها، حيث ستضطر كبرى منصات التواصل الاجتماعي مثل فيسبوك وتويتر إلى فتح مكاتب في تركيا لكي تكون مراقبة وخاضعة للسلطات التركية.

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