حملة لإزالة لافتات دعاية مجلس الشيوخ بدمياط

تحركت حملة مكبرة من الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفرالبطيخ بدمياط، لإزالة لافتات الدعاية والإعلان الخاصة بمرشحي مجلس الشيوخ لعام ٢٠٢٠، حيث قامت الحملة بإزالة عدد من اللافتات نظرا لمخالفة شروط الإعلان والتعليق.وقامت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، بإصدار خطاب إلى الوحدات المحلية للقرى والمدن والمراكز بمحافظة دمياط، تطالب فيه بضرورة التنبيه على مرشحي مجلس الشيوخ بالحصول على الموافقات اللازمة في البانرات الدعائية، خاصة في التعاقدات الخاصة بالشركة الوطنية.وطالبت المحافظ رؤساء المدن والقرى بمراجعة وجود كافة اللافتات الإعلانية والدعائية وإزالة المخالف منها.