محمود حميدة يعلن عن رأيه فى «ويجز» بصورة

شارك الفنان محمود حميدة متابعيه صورة جديدة من العرض الخاص لفيلم «الغسالة» رفقة مطرب الراب «ويجز» عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».وعلّق محمود حميدة على الصورة قائلًا: «من العرض الخاص لفيلم الغسالة مع أحد نجوم المستقبل في الراب ويجز»، وتفاعل معه الآلاف من متابعيه.فيلم «الغسالة» بطولة محمود حميدة، وأحمد حاتم، وهنا الزاهد، ومحمد سلّام، وبيومي فؤاد، وأحمد فتحي، وطاهر أبوليلة، مع ضيوف الشرف محمد ثروت ومحمود الليثي وعلي الطيب، بالإضافة إلى ظهور خاص للنجمة شيرين رضا.الفيلم من تأليف عادل صليب وإخراج عصام عبدالحميد، وتدور أحداثه حول عمر، الذي يحاول استخدام الغسالة كآلة زمن للتخلص من الشوائب التي تمنعه من الارتباط بحب حياته.