إزالة مبانٍ على أرض زراعية بالسنطة

شنت الإدارة الزراعية بالسنطة التابعة لمديرية الزراعة بالغربية، حملة لإزالة تعديات على أرض زراعية، مساحتها حوالي ١٦٥ مترًا.وأكد المهندس علي عبدالجواد، وكيل وزارة الزراعة، أن أشرف زهرة مدير عام الإدارة الزراعية بالسنطة، وخالد شتلة رئيس قسم حماية الأراضي، نجحا في إزالة التعديات بالسنطة البلد.وشدد وكيل الوزارة أنه لا تهاون في إزالة أي تعديات يمكن أن تحدث على الأراضي الزراعية طبقا لتوجيهات القيادة السياسية، والسيد القصير وزير الزراعة.