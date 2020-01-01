«الانتماء وغرس موهبة المحبة» محاضرة «أونلاين» الليلة

في إطار فعاليات٬ برنامج دعم مبادرة الثقافة بين إيديك٬ والذي تنظمه لجنة الفنون التشكيلية والعمارة برئاسة الدكتورة دليلة الكرداني؛ يبث المجلس الأعلي للثقافة٬ عبر قناته الرسمية باليوتيوب٬ في السابعة من مساء اليوم الخميس٬ محاضرة بعنوان "الانتماء وغرس موهبة المحبة والسلام في إبداعات الطفل التشكيلية"، والتي تقدمها وتحاضر فيها الفنانة أزميرالدا حداد.هذا وتأتي المحاضرة٬ ضمن سلسلة محاضرات( دور الفنون والعمارة في مواجهة التطرف)؛ والتي تشرف على تنظيمها الفنانة الدكتورة سهير عثمان، وتتضمن السلسلة محاضرات قصيرة يلقيها أعلام الفنون التشكيلية، والعمارة، في مصر حول دور الفنون في مواجهة التطرف الفكري، ودعم وتعزيز القيم الإيجابية.