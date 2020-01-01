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الخميس 30 يوليه 2020 الموافق 09 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ بنى سويف يكلف رؤساء المدن بمنع الذبح فى الشوارع

الخميس 30/يوليه/2020 - 01:51 م
محافظ بني سويف
محافظ بني سويف
بنى سويف - محمد حفيظ
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أصدر الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، اليوم الخميس، قرار رقم 999 لسنة 2020، بغلق كافة المتنزهات والحدائق والمماشي التي تقع على نهر النيل خلال أيام عيد الأضحى، اعتبارًا من غدا الجمعة وحتى الاثنين، كإجراء احترازي لمنع كافة أشكال التجمع في مثل هذه المناسبة حرصا على سلامة وصحة المواطنين

ووجه "غنيم" رؤساء الوحدات المحلية بالاستعداد التام والتنسيق مع الشرطة والجهات المعنية بالتأكيد والمتابعة اللحظية لتنفيذ قرار رئاسة مجلس الوزراء باستمرار غلق جميع الحدائق والمتنزهات العامة خلال إجازة العيد في ظل الإجراءات الوقائية والاحترازية لمجابهة فيروس كورونا، وفي إطار الخطة الشاملة للدولة لمواجهة احتمالية العدوى بالفيروس

وأصدر المحافظ تكليفات مشددة لرؤساء الوحدات المحلية ومسؤولى الطب البيطري والبيئة وشرطة المرافق، بمنع بعض السلوكيات المخالفة التي يترتب عليها أضرار بيئية وصحية وتتضمن: حظرذبح الأضاحى بالشوارع، فتح كافة المجازر"بالمجان" أمام المواطنين، التأكد من سلامة المذبوحات للاستهلاك الآدمي، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

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