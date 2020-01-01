380 إصابة جديدة بكورونا فى فلسطين

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم الخميس تسجيل 380 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19).وذكرت الوزارة - في بيان أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية - أن إجمالي الإصابات بلغ 8465، في حين بلغ إجمالي حالات التعافي 6289 بعد تسجيل 182 حالة جديدة.كما أعلنت الوزارة تسجيل حالتي وفاة لمواطنتين من الخليل مما يرفع إجمالي الوفيات إلى 84.