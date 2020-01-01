380 إصابة جديدة بكورونا فى فلسطين
الخميس 30/يوليه/2020 - 01:50 م
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أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم الخميس تسجيل 380 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19).
وذكرت الوزارة - في بيان أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية - أن إجمالي الإصابات بلغ 8465، في حين بلغ إجمالي حالات التعافي 6289 بعد تسجيل 182 حالة جديدة.
كما أعلنت الوزارة تسجيل حالتي وفاة لمواطنتين من الخليل مما يرفع إجمالي الوفيات إلى 84.
وذكرت الوزارة - في بيان أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية - أن إجمالي الإصابات بلغ 8465، في حين بلغ إجمالي حالات التعافي 6289 بعد تسجيل 182 حالة جديدة.
كما أعلنت الوزارة تسجيل حالتي وفاة لمواطنتين من الخليل مما يرفع إجمالي الوفيات إلى 84.