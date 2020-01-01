انتبه.. 10 فتاوى مهمة عن الأضحية

يحتفي العالم الإسلامي بعيد الأضحى متقربين إلى الله بذبح الأضحية لمساعدة الفقراء تخفيفا على مشقتهم وإبتغاء مرضات الله تعالى، نشرت دار الافتاء المصرية على موقعها الإلكتروني أحكام الأضحية للرد على اللبس في بعض القضايا التى يواجهها المسلمون، فالأضحية سنة مؤكدة في حق الموسر (الفاعل).1- الأضحية أفضل عند الله من الصدقة فهي سنة مؤكدة لا تحل الصدقة محل الأضحية حتى لو تصدق المسلم بقيمة الأضحية في أيام النحر، فمن الأفضل أن تضحي فالأمر لا يجوز أن يحل مكانه شيء كالصلاة والزكاة فاحذر اللبس بين الصدقة والأضحية.2- على المضحى أن ينوى الأضحية، لا أن يذبح فقط، فالذبح من الممكن أن يكون من أجل الحصول على اللحم فقط، والفعل لا يقع قربة إلا بالنية، روى عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول سمعت رسول الله عليه أفضل الصلاة والسلام يقول: "إنما الأعمَال بِالنياتِ، وإِنَما لِكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إِلَى دنْيا يُصِيبها أَو إِلَى امرأَة يَنكحها فهجرته إِلى ما هاجر إِليه"، أخرجه البخاري في صحيحه.3- من المفضل أن يذبح المضحي أضحيته بنفسه فهي كالقربة، فالقربة من المفضل أن يقوم بها المضحي بنفسه بدلا من تولية شخص آخر للمهمة، لكن إن لم تكن تحسن الذبح فمن الممكن تفويض شخص أخر بتلك المهمة ويجب أن يكون المضحي يشاهد الأضحية وهي تذبح عن عمران بن حصين رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: "يا فاطمة قومي إلى أضحيتك فاشهديها" أخرجه الحاكم في المستدرك على الصحيحين.4- يجب أن تكون الأضحية ملكا للمضحي أو أن يكون له أذن من صاحبها عليها أو نائب عنها وإن لم تكن كذلك لا يجب الأضحية بها.5- لا يجوز الاقتراض من أجل الأضحية فهي سنة مؤكدة، فمن يكون قادرا عليها يقوم بها ولكن لا يجوز الاقتراض من أجل التضحية قال تعالى "لا يكلف الله نفسا إلا وسعها".6- لا يجوز للمضحي أن يأخذ من مال الزكاة لدفع زمن الاضحية، مال الزكاة له مكان مخرجاته وليس من مخرجاته هو الأضحية فالزكاة تعطي بنية الزكاة والأضحية تعطى بنية الأضحية.7- الاشتراك في الأضحية له شروط، فلا يجوز الاشتراك في الشاة والماعز ولكن يجوز الاشتراك في الأضحية إذا كانت إبل أو بقر فيمكن لسبع أفراد الاشتراك في بقرة أو إبل.8- يبدأ وقت ذبح الأضحية بعد طلوع الشمس يوم العاشر من ذي الحجة ويظل حتى غروب شمس اليوم الثالث من أيام التشريق.9- عليك اتباع شروط الذبح وأهمها أن تكون إله الذبح حادة وأن تكون الذبيحة تجاه القبلة، مع سرعة الذبح، لأن ذلك يريح الأضحية وأن تضجع الذبيحة على شقها الأيسر برفق.10- نشرت دار الإفتاء المصرية أفضل وقت لذبح الأضحية، هو اليوم الأول، وهو يوم الأضحى بعد فراغ الناس من صلاة العيد، فاليوم الأول أفضل في الذبح من الأيام الثلاثة التالية له، وإنما كان اليوم الأول أفضل لأن الأضحية فيه مسارعة إلى الخير.