رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 30 يوليه 2020 الموافق 09 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

انتبه.. 10 فتاوى مهمة عن الأضحية

الخميس 30/يوليه/2020 - 01:47 م
الأضحية
الأضحية
نوران إمام
طباعة
يحتفي العالم الإسلامي بعيد الأضحى متقربين إلى الله بذبح الأضحية لمساعدة الفقراء تخفيفا على مشقتهم وإبتغاء مرضات الله تعالى، نشرت دار الافتاء المصرية على موقعها الإلكتروني أحكام الأضحية للرد على اللبس في بعض القضايا التى يواجهها المسلمون، فالأضحية سنة مؤكدة في حق الموسر (الفاعل).

1- الأضحية أفضل عند الله من الصدقة فهي سنة مؤكدة لا تحل الصدقة محل الأضحية حتى لو تصدق المسلم بقيمة الأضحية في أيام النحر، فمن الأفضل أن تضحي فالأمر لا يجوز أن يحل مكانه شيء كالصلاة والزكاة فاحذر اللبس بين الصدقة والأضحية.

2- على المضحى أن ينوى الأضحية، لا أن يذبح فقط، فالذبح من الممكن أن يكون من أجل الحصول على اللحم فقط، والفعل لا يقع قربة إلا بالنية، روى عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول سمعت رسول الله عليه أفضل الصلاة والسلام يقول: "إنما الأعمَال بِالنياتِ، وإِنَما لِكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إِلَى دنْيا يُصِيبها أَو إِلَى امرأَة يَنكحها فهجرته إِلى ما هاجر إِليه"، أخرجه البخاري في صحيحه.

3- من المفضل أن يذبح المضحي أضحيته بنفسه فهي كالقربة، فالقربة من المفضل أن يقوم بها المضحي بنفسه بدلا من تولية شخص آخر للمهمة، لكن إن لم تكن تحسن الذبح فمن الممكن تفويض شخص أخر بتلك المهمة ويجب أن يكون المضحي يشاهد الأضحية وهي تذبح عن عمران بن حصين رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: "يا فاطمة قومي إلى أضحيتك فاشهديها" أخرجه الحاكم في المستدرك على الصحيحين.

4- يجب أن تكون الأضحية ملكا للمضحي أو أن يكون له أذن من صاحبها عليها أو نائب عنها وإن لم تكن كذلك لا يجب الأضحية بها.

5- لا يجوز الاقتراض من أجل الأضحية فهي سنة مؤكدة، فمن يكون قادرا عليها يقوم بها ولكن لا يجوز الاقتراض من أجل التضحية قال تعالى "لا يكلف الله نفسا إلا وسعها".

6- لا يجوز للمضحي أن يأخذ من مال الزكاة لدفع زمن الاضحية، مال الزكاة له مكان مخرجاته وليس من مخرجاته هو الأضحية فالزكاة تعطي بنية الزكاة والأضحية تعطى بنية الأضحية.

7- الاشتراك في الأضحية له شروط، فلا يجوز الاشتراك في الشاة والماعز ولكن يجوز الاشتراك في الأضحية إذا كانت إبل أو بقر فيمكن لسبع أفراد الاشتراك في بقرة أو إبل.

8- يبدأ وقت ذبح الأضحية بعد طلوع الشمس يوم العاشر من ذي الحجة ويظل حتى غروب شمس اليوم الثالث من أيام التشريق.

9- عليك اتباع شروط الذبح وأهمها أن تكون إله الذبح حادة وأن تكون الذبيحة تجاه القبلة، مع سرعة الذبح، لأن ذلك يريح الأضحية وأن تضجع الذبيحة على شقها الأيسر برفق.

10- نشرت دار الإفتاء المصرية أفضل وقت لذبح الأضحية، هو اليوم الأول، وهو يوم الأضحى بعد فراغ الناس من صلاة العيد، فاليوم الأول أفضل في الذبح من الأيام الثلاثة التالية له، وإنما كان اليوم الأول أفضل لأن الأضحية فيه مسارعة إلى الخير.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الآن التسجيل.. رابط نتيجة الثانوية العامة 2020 بالاسم ورقم الجلوس.. أوائل الثانوية العامة

تهنئة عيد الأضحى 2020.. رسائل وصور وتهاني جديدة بالعيد الكبير

رئيس برج البرلس: غريق المدينة طلع لما أمه نادت عليه

مصادر بـ«التعليم»: اعتماد نتيجة الثانوية العامة 2020 الثلاثاء

الصور

image description

أبطال «الغسالة» يحتفلون بالعرض فى السينمات

image description

صور ودية الزمالك وطنطا

image description

مباراة الأهلي والجونة الودية

image description

مدحت صالح يطرح «قربلي» عبر «يوتيوب» (فيديو)

image description

نجوم الفن يشاركون إسعاد يونس الاحتفال بافتتاح «رينيساس»

الأكثر قراءة

ما الدعاء الذي يقوله المُضحّى عند ذبح أضحيته؟.. «الأزهر» يجيب

تهنئة عيد الأضحى 2020.. رسائل وصور وتهاني جديدة بالعيد الكبير

تفاصيل موعد إعلان أسماء أوائل الثانوية العامة 2020

127 نائبًا تونسيًا صوتوا على سحب الثقة من «الغنوشى»

إنفوجراف

image description

السيسي يشاهد فيلم «خيوط الأمل» بافتتاح المدينة الصناعية بالروبيكي

image description

نانسي عجرم تكشف معاناتها مع ابنتيها بسبب «تيك توك»

image description

أبرز مؤشرات سوق الاتصالات فى مصر (انفوجراف)

image description

استولى على 63 مليون جنيه.. خلافات هيفاء وهبي ومدير أعمالها

أيام زمان

المتلونون.. فنانون دافعوا عن ثورة يوليو ثم هاجموها: «أبرزهم سعاد حسني»

أغرب مواقف الحج.. «مظاهرة وهتافات.. سرقة الحجر الأسود.. وانقطاع المصريين»

«لمس رجلي وقالي غني».. لماذا كرهت كاريوكا الموسيقار عبد الوهاب؟

"تبرع من أجل الكويت".. خفايا حملة الفرقة المسرحية لسمير غانم وقت الغزو العراقي

نجم الساعة

المتلونون.. فنانون دافعوا عن ثورة يوليو ثم هاجموها: «أبرزهم سعاد حسني»

الصحة

باحثون يبتكرون كمامة ذاتية التنظيف عبر «شاحن موبايل»

اكتشاف أجسام مضادة جديدة لدى المتعافين من كورونا

بريطانيا تشيد بعقار «ديكساميثازون» لعلاج كورونا

مكافحة الأمراض المعدية تحذر اليابان من كورونا

منوعات

رسائل تهنئة عيد الأضحى المبارك 2020 للأصدقاء والأحباب

تعاون بحثي بين روسيا وأمريكا حول كورونا

رجل يطلق النار على سائحة ونجلها لم يحترما التباعد الاجتماعي في فوريدا

رفع حظر تناول الطعام داخل المطاعم في هونج كونج

مقالات الرأي
د. محمد أحمد داود
في خدمتك.. تعرف على مبادرة «حياة كريمة بلا أمية» عبر6 نقاط
ماجد حبته
لماذا رفضت اليونان العرض التركى؟
صفوت البياضي
انسحاب الولايات المتحدة من منظمة الصحة العالمية انتكاسة خطيرة
أحمد بهاء الدين شعبان
مستقبل العولمة.. رؤية صينية «1»
المزيد

الثقافة

«الانتماء وغرس موهبة المحبة» محاضرة «أونلاين» الليلة

ورشة حكى للسيدات.. 27 أغسطس

«إعادة التفكير في إنتاج الفيلم» ندوة «أونلاين» الليلة

«لا للتحرش» معرض جماعي للفن التشكيلي بجاليري لمسات