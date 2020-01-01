نائب محافظ سوهاج يتابع تلقى طلبات التصالح فى مخالفات البناء

قام الدكتور أحمد سامي القاضي، نائب محافظ سوهاج، بمتابعة إجراءات تلقي طلبات التصالح في مخالفات البناء بالمركز التكنولوجي بمركز ومدينة جهينة، يرافقه أحمد البدري، رئيس المركز، حيث يتم سداد نسبة الـ 25% من قيمة المخالفة، وفقا للمساحة المحددة، ويستمر تلقي الطلبات حتى 15 أغسطس المقبل.ووجه القاضي بالالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية والتهوية الجيدة للوقاية من فيروس كورونا المستجد، والعمل على تسهيل إجراءات تلقي طلبات التصالح، وتحصيل الرسوم، مؤكدا على ضرورة التسهيل على المواطنين والحفاظ على سلامتهم، والعمل على تذليل كل العقبات، مؤكدا على ضرورة الالتزام بالزي الموحد لموظفي المركز التكنولوجي، وتخصيص شباك لذوي الهمم.وقال نائب المحافظ إن جولته التفقدية اليوم تأتي في إطار تعليمات اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، وتوجيهات اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، بشأن الاهتمام بملف التصالح في مخالفات البناء خلال الفترة الحالية، واسترداد حقوق الدولة وتحقيق الانضباط لمنظومة البناء بكل أنحاء المحافظة.