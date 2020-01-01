الكرملين: تقليل عدد الجنود الأمريكيين في أوروبا يجعل الوضع أهدأ

أكد المتحدث الصحفي للرئاسة الروسية (الكرملين) دميتري بيسكوف، أن بلاده لن تتدخل في العلاقات بين واشنطن وبرلين، مشيرًا إلى أن موسكو لم تخف أبدًا أنه كلما قل عدد الجنود الأمريكيين في القارة الأوروبية كان الوضع في أوروبا أكثر هدوءا.وقال بيسكوف في تصريح صحفي اليوم الخميس: " إن هذه مسألة داخلية أمريكية ومسألة علاقات ثنائية بين واشنطن وبرلين".وأضاف:" نحن لن نتدخل في هذه العلاقة أو نعلق عليها بأي شكل من الأشكال، ونحن لم نخف أبدًا أنه كلما قل عدد الجنود الأمريكيين في القارة الأوروبية كلما كان الوضع أكثر هدوءًا في أوروبا".وتابع بيسكوف:"أن موقفنا هذا معروف جيدا خاصة بعد انتهاء المواجهة خلال الحرب الباردة، وفي الواقع لا توجد مخاطر واضحة وتهديدات حقيقية".وكان وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر قد أعلن في وقت سابق أنه سيتم سحب نحو 12 ألف جندى أمريكي من ألمانيا، سيعود معظمهم إلى بلادهم وسيتم إعادة توزيع الباقي على دول حلف " ناتو" في أوروبا، بما في ذلك إيطاليا وبلجيكا.