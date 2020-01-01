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الخميس 30 يوليه 2020 الموافق 09 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محطة تل أبيب

قدم معلومات عسكرية.. تفاصيل هروب قائد من حماس إلى إسرائيل

الخميس 30/يوليه/2020 - 01:41 م
عز الدين حسين
عز الدين حسين
سارة الشلقاني
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أعلن أوفير جندلمان، المتحدث باسم بنيامين نتنياهو، رئيس الوزراء الإسرائيلي، اليوم الخميس، أن أحد القادة العسكريين لحركة حماس الفلسطينية هرب من قطاع غزة المحاصر إلى إسرائيل.

وقال المتحدث باسم نتنياهو عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر"، "ضربة جديدة لحماس، هرب قائد مجموعة صواريخ مضادة للطائرات، إلى إسرائيل عبر السباحة في بحر غزة بعد أن اضطهدته حماس، والكثير من الفلسطينيين يهربون من غزة للسبب ذاته، كما قدم معلومات قيمة عن حماس ودفاعها الجوي".

ونشر "جندلمان" صورة القيادي الهارب من حماس إليهم.، من جانبه، كشف جهاز الأمن العام الإسرائيلي" الشاباك"، اليوم، هوية القيادي العسكري الهارب من حماس، وهو عزالدين حسين، 24 عاما، من مخيم جباليا في غزة، قائلا إنه هرب عبر البحر إلى إسرائيل يوم 28 يونيو الماضي.

وأوضح "الشاباك" أن "عزالدين" اعترف خلال التحقيقات معه، أنه هرب إلى إسرائيل بإرادته عبر السباحة في بحر غزة، وذلك بعد الظروف الشخصية والعائلية الصعبة التي عاشها، وتعرضه لحملة اضطهادات وتشويه ضخمة من قبل مسئولين كبار في حماس.
قدم معلومات عسكرية.. تفاصيل هروب قائد من حماس إلى إسرائيل
قدم معلومات عسكرية.. تفاصيل هروب قائد من حماس إلى إسرائيل

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