«النهضة» و«الكرامة» بتونس تمتنعان عن تصويت سحب الثقة من «الغنوشي»

امتنعت حركتا النهضة والكرامة عن التصويت في سحب الثقة من راشد الغنوشي رئيس البرلمان التونسي اليوم الخميس.وجاء طلب اللائحة بناء على طلب تقدمّت به عدة كتل نيابية لسحب الثقة من الغنوشي، وذلك بسبب سياساته الخارجية التي تضر بمصالح تونس وعدم الامتثال للقانون والدستور التونسي فيما يتعلق بصلاحيات رئيس الجمهورية، فضلًا عن تحركاته المشبوهة لخدمة أجندة تنظيم الإخوان المسلمين.