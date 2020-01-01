«الجندى» مهنئًا السيسى بالعيد: أثبت رؤيتك الثاقبة لجميع القضايا

تقدم النائب مصطفى الجندى رئيس تجمع برلمانات شمال إفريقيا والمستشار السياسى لرئيس البرلمان الإفريقي، بالتهنئة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسى والشعب المصرى العظيم بمناسبة عيد الأضحى المبارك.وقال الجندي، إنني أجد لزامًا عليّ أن أتقدم بتحية قلبية للقائد الرئيس عبدالفتاح السيسى الذى يقود سفينة الوطن بكل كفاءة واقتدار رغم الأمواج العاتية والظروف العالمية الصعبة التى تواجه العالم كله وليس مصر وحدها بسبب التداعيات السلبية لفيروس كورونا.وقال النائب مصطفى الجندى، إن الرئيس السيسى أكد للرأى العام المصرى بجميع انتماءاته واتجاهاته السياسية والحزبية والشعبية أن رؤيته كانت ثاقبة تجاه جميع القضايا الإقليمية الدولية ويكفينا نحن المصريين شرفًا يا سيادة الرئيس أن مصر أصبحت لها مكانة عالمية مرموقة وأصبحت لها كلمتها المسموعة عالميا وأصبح لها دورها التاريخى والمحوري تجاه جميع القضايا الإقليمية والإفريقية والعربية والدولية فكل التحية والاحترام والتقدير لسيادتكم وسنظل جميعا نقف خلف سياساتكم الحكيمة صفًا واحدًا لمواجهة جميع التحديات والمخاطر والمؤامرات الداخلية والخارجية التى تواجه الدولة المصرية.