247 متعافى من كورونا بشمال سيناء

ارتفع عدد المتعافين من فيروس كورونا في محافظة شمال سيناء إلى 247 متعافى، من أصل 375 حالة إصابة، إجمالي عدد المصابين منذ بدء الأزمة.وأعلنت مديرية الصحة بشمال سيناء، عن وصول عدد المتعافين إلى 247 شخصًا، ليتبقى 17 مريضا بعزلهم المنزلي دون سحب عينات، و10 مرضى ثبتت إيجابية إصابتهم، بمستشفيات العريش وبئر العبد.وأوضحت مديرية الصحة في بيان لها، أن عدد المتوفين متأثرين بإصابتهم بالفيروس لم يتعد 20، والحالات التي ثبتت إيجابية إصابتها 97 حالة، تم تقسيمها بين عزل المستشفيات والعزل المنزلي.