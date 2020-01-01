انتهاء التصويت على سحب الثقة من الغنوشي وبدء عملية الفرز

أفادت وسائل إعلام عربية منذ قليل، بانتهاء فترة التصويت على سحب الثقة من راشد الغنوشي رئيس البرلمان التونسي وبدء عملية الفرز.وجاء طلب اللائحة بناء على طلب تقدمّت به عدة كتل نيابية لسحب الثقة من الغنوشي، وذلك بسبب سياساته الخارجية التي تضر بمصالح تونس وعدم الامتثال للقانون والدستور التونسي فيما يتعلق بصلاحيات رئيس الجمهورية، فضلًا عن تحركاته المشبوهة لخدمة أجندة تنظيم الإخوان المسلمين.وكانت رئيسة كتلة الحزب الدستوري الحر في تونس، عبير موسى، قد قالت اليوم الخميس، من أمام مقر البرلمان التونسي، إنّه إذا تم اعتماد تعهدات والتزامات النواب فإنّ جلسة اليوم الخميس ستنتهي بسحب الثقة من رئيس البرلمان راشد الغنوشي، مشيرة إلى أنّ التصويت السري سيحرّر نواب الشعب ويخلصهم من الإحراج.