حملات بالشرقية للتوعية ومنع إلقاء مخلفات الذبح بشبكات الصرف

أكد اللواء شريف فارس، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة الشرقية، أنه تزامنا مع قدوم عيد الأضحي المبارك، كلفت الشركة الإدارة العامة للتوعية والمشاركة المجتمعية بإطلاق حملات مكثفة بمراكز ومدن المحافظة لتوعية المواطنين، بخطورة إهدار المياه المستخدمة في تنظيف المنازل، وغسل السجاد وأثناء عملية ذبح وتنظيف الأضاحي، وكذلك خطورة إلقاء مخلفات الذبح بشبكات الصرف الصحي والذي يؤدي إلى انسدادها وحدوث أعطال بها مما يضطر الشركة إلى قطع المياه عن المنازل للتعامل مع إصلاح تلك الأعطال مما يفسد على المواطنين فرحتهم بالعيد.وأضاف رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي أن الحفاظ على المياه واجب وطني ومسئولية كبيرة تقع على عاتق الجميع، وكذلك الحفاظ على البنية التحتية لشبكات الصرف الصحي، مشيرًا إلى أن الشركة تبذل جهودًا جبارة لإيصال كوب ماء نظيف لكل منزل.وأشار "فارس" إلى قرار، محافظ الشرقية بفتح المجازر أمام المواطنين خلال أيام العيد بالمجان وحظر ذبح الأضاحي بالطرق والشوارع وخارج المجازر وتوقيع غرامة 5 آلاف جنيه على المخالفين حفاظًا على البيئة وسلامة الذبائح من التلوث، مؤكدًا ضرورة التخلص الآمن من مخلفات الذبح بتجميعها في أكياس سميكة وإلقاؤها بالأماكن المخصصة لذلك، حفاظًا على البيئة والبنية التحتية لشبكات الصرف الصحي بنطاق المحافظة.