307 إصابات جديدة بكورونا فى قطر

أعلنت وزارة الصحة العامة القطرية، اليوم الخميس، عن تسجيل 307 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد، وحالتي وفاة وذلك على مدار الـ24 ساعة الماضية.وكانت الوزارة قد أعلنت يوم الثلاثاء الماضي، أن العدد الإجمالي للحالات النشطة التي تخضع للعلاج في قطر وصل إلى 3110 حالات، فيما ارتفع إجمالي حالات الإصابة بالفيروس إلى 110 آلاف و240 حالة منذ بدء تفشي الفيروس.وأشارت إلى تماثل نحو 275 حالة للشفاء من الفيروس، ليرتفع بذلك العدد الإجمالي للمتعافين إلى 106 آلاف و603 حالات.