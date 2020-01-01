تعافى 6 حالات جديدة وخروجها من العزل بالوادى الجديد

أعلن اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، منذ قليل تعافى 6 إصابات وخروجها من مستشفى العزل ليرتفع إجمالي عدد حالات التعافي إلى 418 حالة منذ بداية الأزمة، وانتهاء العزل المنزلي لـ151 مخالط منزلى وتسجيل حالتي إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد.وأكد الزملوط تسجيل حالتين جديدتين بفيروس كورونا ليصبح الإجمالي 536 حالة منذ بداية جائحة كورونا، وانتهاء مدة العزل المنزلي لـ 109 مواطنين من المخالطين ومتابعتهم من خلال فرق طبية للمتابعة وتقديم الرعاية الطبية.وحذر المحافظ من تجمعات حفلات الزفاف والعزاء، مؤكدا تعرض المخالفين للمساءلة القانونية، مشيرا إلى أنه يمكن الإبلاغ عن المخالفين من خلال تخصيص الأرقام التالية بغرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة، لتلقي بلاغات المواطنين (٠٩٢٢٩٢٦١٨٣- ٠١٠١٤٨١٤٨٢٥)، مناشدا المواطنين من كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة (السكر - الضغط - الأورام- الفشل الكلوي- أمراض القلب) سرعة التوجه للمستشفى في حال ظهور أي أعراض.