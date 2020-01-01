«الأعلى للشؤون الإسلامية» يكشف كيفية تقسيم الأضحية (فيديو)

قال عبد الغني هندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، إن الأضحية تقسم لثلاث أقسام أولهما لأهل البيت، والثانى للفقراء، أما الجزء الثالث للأقارب، لافتًا إلى أن الثواب لجزء الأضاحى الخاص بالفقراء والأقارب وصلة الأرحام يشير بدوره للثواب الأعظم من ذبح الأضحية.وأشار عبد الغني هندي، خلال لقائه ببرنامج "صباح البلد" المذاع على فضائية "صدى البلد"، اليوم الخميس، إلى أن الهدف الأساسى من توزيع ذبح الأضاحى على الأقارب وصلة الأرحام هو زيارة العائلة ولم الشمل.وأوضح، أن سبب تسمية يوم عرفة بهذا الاسم يعود لآراء متعددة ومنها اليوم الذى تعرف فيه سيدنا آدم على حواء، أو أن الحجاج يأتون في هذا اليوم من كل حدب وصب ويتعارفون على بعضهم البعض.