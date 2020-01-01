حماقى يحقق نصف مليار مشاهدة بـ«كل يوم من ده» خلال عام ونصف

حقق الفنان المصري محمد حماقي نصف مليار مشاهدة خلال عام ونصف بألبوم "كل يوم من ده" وهو الألبوم الذي طرحه في 20 أغنية ووصلت نسب مشاهدته لنصف مليار عبر موقع "يوتيوب" وتطبيق "أنغامي" فقط.ونشر الفنان بوستر يضم أغاني الألبوم وكل أغنية حققت كم مشاهدة واستماع وعلق عليه قائلًا "500 مليون شكرًا".يشار إلى أن حماقي يواصل حاليًا تحضيرات ألبومه الجديد، ومن المقرر أن يقوم بطرحه خلال الفترة المقبلة، كما يستعد حاليًا لمعاودة نشاطه الفني حيث يحضر لعدة حفلات سيعلن عنها قريبًا.