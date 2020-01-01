في خدمتك.. تعرف على مبادرة «حياة كريمة بلا أمية» عبر6 نقاط

فى إطار سلسلة المعلومات الخدمية التى تحرص "الدستور" على تقديمها للقارئ فى كافة المجالات نقدم لكم تفاصيل مبادرة شخص"حياة كريمة بلا أمية".1- أعلن عن هذه المبادرة من قبل وزارة وزارة التضامن الاجتماعى بالتعاون مع الهيئة القومية لمحو الأمية وتعليم الكبار.2 - تم إطلاقها في القرى المستهدفة من خلال المبادرة الرئاسية حياة كريمة.3- تنفذ المرحلة الأولى منها في 143 قرية ضمن 11 محافظة.4- تلتزم هذه المبادرة بإتاحة قاعدة بيانات (الأميين) لكافة فروع الهيئة بالمحافظات، على أن تشمل القوائم الأسماء، والرقم القومي، وعناوين إقامتهم.5- كما تلتزم المبادرة بإعداد قوائم بأسماء المرشحين للعمل في فصول محو الأمية كمدرسين، وتوفير المدرسين من مكلفات الخدمة العامة، ومستفيدات تكافل وكرامة من حملة المؤهلات العليا، وفوق المتوسطة، والمتوسطة للعمل في المشروع.6- تلتزم بإعداد قائمة الدارسين بالشرائح العمرية 16 عاما فأكثر، كاملة البيانات (الاسمالجنسالسنالحالة التعليمية) وفقا للنموذج المعد لذلك، والصادر من الهيئة، لتسجيلها على قاعدة بيانات الدارسين٧- تستهدف القرى الأكثر فقرا وفقا لخرائط الفقر والتي تتطابق مع قرى المبادرة الرئاسية حياة كريمة، وتكون الفئة المستهدفة من سن 16 سنة حتى 35 سنة على أن يكون هناك استثناء لبعض فئات 35 سنة فأكثر، بشرط الاستعداد التام للدراسة وتلقي العلم، على أن تكون مدة الدراسة من ٣ إلى٦ أشهر، وألا يتم دخول الامتحان لأي دارس إلا ببطاقة الرقم القومي.