التومان الإيرانى يعاود الانخفاض أمام الدولار

أعلن موقع صرف العملة في إيران، اليوم الخميس، ارتفاع سعر الدولار إلي 23 ألفًا و530 تومان (235 ألفًا و300 ريال) في السوق الإيرانية المفتوحة.ورغم قيام البنك المركزي الإيراني بضخ نحو مليار دولار من العملات الأجنبية في الأسواق المحلية الأسبوع الماضي، فإن سعر الدولار انخفض من حوالي 26 ألف تومان في بداية الأسبوع إلى حوالي 21 ألف تومان في نهايته، قبل أن يعاود سعر الصرف الارتفاع مرة أخرى هذا الأسبوع، وفقًا لقناة العربية الاخبارية.وكان سعر الدولار حتى أواخر مارس الماضي، حوالي 16 ألف تومان، ثم في بداية يوليو الجاري ارتفع إلى 18 ألف تومان، وارتفع قبل حوالي أسبوعين إلى حوالي 21 ألف تومان.وضخ البنك المركزي ما مجموعه حوالي مليار دولار في السوق، أيام السبت والأحد والإثنين والأربعاء من الأسبوع الماضي بعد ارتفاع سريع في سعر الصرف والانتقادات المتزايدة، لكن مع هذا يشهد التومان انهيارا متصاعدًا مرة أخرى.كما ارتفع سعر مسكوكة الذهب الإيرانية "بهار آزادي" مرة أخرى بنسبة 1%، أي ما يعادل 100 ألف تومان، ووصلت إلى 10 ملايين و700 ألف تومان.وأعلن محافظ البنك المركزي عبد الناصر همتي مؤخرًا عن ضخ 280 مليار دولار من العملات الأجنبية في السوق على مدى السنوات الـ15 الماضية.وخلال هذه الفترة، كان ميزان التجارة الخارجية لإيران دائمًا إيجابيًا وكان بإمكان الحكومة أن تمنع بشكل مصطنع انخفاض قيمة "التومان" عن طريق ضخ العملة، لكن التقارير تشير إلى أنه للمرة الأولى، أصبح ميزان التجارة الخارجية لإيران سلبيًا، وأن البلاد تواجه نقصًا في العملة.