الجيزة: حملات لمتابعة الالتزام بالإجراءات الاحترازية فى العيد

أكد محافظ الجيزة أحمد راشد، أنه سيتم تنفيذ حملات خلال أيام عيد الأضحى المبارك لمتابعة التزام المحلات والمنشآت بالإجراءات الاحترازية لمكافحة تفشي فيروس (كورونا)، سواء بمواعيد الغلق أو بالطاقة الاستيعابية للمنشآت التجارية والمحال، وعدم وجود أي تجمعات، بالإضافة إلى متابعة غلق الحدائق والمتنزهات.ووجه المحافظ التهنئة للشعب المصري وأبناء المحافظة بمناسبة عيد الأضحى المبارك.. داعيًا المولى عز وجل أن يحفظ لمصرنا الغالية أمنها واستقرارها.وقال إن العام الحالي استثنائي على الأمة الإسلامية والعالم أجمع، مشيرًا إلى أن الدولة لم تدخر جهدًا في وضع الخطط الاستباقية للسيطرة على انتشار فيروس (كورونا) بإطلاق حملات التوعية لجميع فئات المجتمع، ومشددا على ضرورة التكاتف والتعاون لتجاوز هذه الفترة العصيبة من أجل حماية الوطن والمواطنين.وناشد المواطنين باتباع الإجراءات الآمنة التي حددتها وزارة الصحة للحد من انتشار فيروس (كورونا) خلال إجازة عيد الأضحى المبارك.وأوضح أن أهم الإجراءات الاحترازية تتمثل في المحافظة على مسافة التباعد الاجتماعي بين الأفراد وألا تقل عن متر، ارتداء الكمامة المصنعة من القماش مع اتباع الإرشادات الخاصة بكيفية ارتدائها وإزالتها والتخلص منها، الحد من التجمعات الاجتماعية العامة والخاصة، تشجيع عدم المصافحة باليد لتخفيف انتقال العدوى خاصة في الأماكن المغلقة.وتشمل الإجراءات الوقائية منع تجمع أعداد كبيرة من المواطنين في الأماكن العامة المرتبطة بالأنشطة الخاصة بالعيد مثل الأسواق والمحلات التجارية والمطاعم.