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الخميس 30 يوليه 2020 الموافق 09 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

رئيس الجزائر يعين مندوبين لهيئة وسيط الجمهورية بالولايات

الخميس 30/يوليه/2020 - 12:23 م
عبدالمجيد تبون
عبدالمجيد تبون
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عين الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون، اليوم الخميس، مندوبين محليين لهيئة وسيط الجمهورية بالولايات.

يذكر أن وسيط الجمهورية يتبع مباشرة لرئيس الجمهورية، وهو هيئة طعن غير قضائية، تساهم في حماية حقوق المواطنين وحرياتهم، وتعتبر همزة وصل بين السلطة والمجتمع المدني والمواطن الذي يكون ضحية غبن أو تجاوز من طرف الحكومة.

وبحسب ما نشر في الجريدة الرسمية الجزائرية عين تبون مندوبين محليين لوسيط الجمهورية في الولايات الـ48، بالإضافة إلى 11 مقاطعة إدارية.

كما عين الرئيس الجزائري تبون، المستشار عيسى بن الأخضر مستشارا بالرئاسة مكلفا بالجمعيات الدينية، حسبما صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية الجزائرية اليوم الخميس.

وكان عيسى بن الأخضر، مكلفا بملف المجتمع المدني.

كما أصدر الرئيس تبون، مرسوما بتعيين حسان سعيود أمينا عاما للمحكمة العليا.

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