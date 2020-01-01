محمود حميدة يشاهد فيلمه «الغسالة» مع أحفاده (صورة)

نشر الفنان الكبير محمود حميدة صورة، عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور الشهير "إنستجرام"، بصحبة ابنته آية حميدة وأحفاده وهما في السينما يشاهدون فيلم "الغسالة" الذي يؤدي محمود حميدة بطولته، إلى جانب النجوم أحمد حاتم وهنا الزاهد.يُشار إلى أن فيلم "الغسالة" هو أول عمل سينمائي يُطرح في دور العرض السينمائي منذ بداية أزمة كورونا، ويتواجد الفيلم في 100 دار عرض سينمائي، وهو من إنتاج دولار ونيو سنشري فيلم، ومن المتوقع أن يحقق نجاحًا جماهيريًا كبيرًا.