الشرطة البنغالية تعتقل 3 مشتبه بهم فى تفجير قسم شرطة

اعتقلت الشرطة البنغالية ثلاثة مشتبه بهم في تفجير قسم للشرطة بالعاصمة "دكا"، ونفت مزاعم تنظيم (داعش) الإرهابي بمسئوليته عن ارتكاب التفجير.وأوضحت الشرطة البنغالية- حسبما ذكرت شبكة (إيه بي سي نيوز) الأمريكية اليوم الخميس- أن هناك دوافع إجرامية وراء التفجير الذي وقع صباح أمس الأربعاء، والذي أسفر عن إصابة 5 أشخاص من بينهم أربعة من رجال الشرطة.بدوره، قال كريشنا بادا روي مفوض شرطة العاصمة دكا: "إن المشتبه بهم كانت بحوزتهم قطعتان أسلحة نارية وجهاز يشبه القنبلة التفجيرية".فيما نفى مفوض مكافحة الإرهاب بالشرطة البنغالية وجود أية علاقة بين تنظيم (داعش) والتفجير، موضحًا أن التنظيم الإرهابي عادة ما يصدر مثل هذه الادعاءات الكاذبة لأن ذلك جزءًا من منهجيته.وأشار إلى أنه وفقًا للمعلومات المتاحة حاليًا تبين أن هناك دوافع إجرامية وراء ارتكاب الحادث، لافتًا إلى أن التحقيقات لا تزال جارية.يُذكر أن السلطات البنغالية لم تعلن نتائج التحقيقات في الهجمات التي استهدفت الشرطة في وقت سابق وأعلن داعش مسئوليته عن ارتكابها.