تقرير إسرائيلي: شارون خطط جديًا لانسحاب أحادي من الضفة

أفادت صحيفة "إسرائيل اليوم" أن رئيس الحكومة الإسرائيلية الأسبق "ارئيل شارون" كان ينوي الانسحاب أحادي الجانب في الضفة الغربية، على غرار انسحابه من قطاع غزة عام 2005.وقال إيهود أولمرت - الذي كان يشغل في حينه منصب القائم بأعمال رئيس الحكومة- للصحيفة إنه بعد أسبوعين من تنفيذ "خطة الانفصال” عن غزة، أبلغه "شارون"، أنه يفكر إبلاغ وزيرة الخارجية الأمريكية كونداليسا رايس، نيته "الانفصال" عن الضفة الغربية.وأضاف أن شارون "لم يحب الفكرة" لكنه لم يمنع أولمرت من طرح الفكرة وعرضها أمام وزيرة الخارجية الأمريكية.وأفادت الصحيفة، أن "شارون" ناقش مع مقربين منه إمكانية تنفيذ نفس الخطوة في الضفة الغربية في حال فشلت خطة "خارطة الطريق" -التي كانت مطروحة آنذاك- وذهاب المفاوضات مع الفلسطينيين الى طريق مسدود. مع ذلك فإن هذه المباحثات لم تتطور الى قرار.وأشارت الصحيفة، أنه وبعد إصابة "شارون" بسكتة دماغية وأصبح "أولمرت" رئيسًا للحكومة، عمل أولمرت علنا على مخطط "التجميع" والذي كان يهدف الى تنفيذ مخطط انسحاب إسرائيلي احادي أجانب من مناطق في الضفة الغربية.وذكرت الصحيفة أن المسؤول السابق في الإدارة الأمريكية "دنيس روس" ابلغ الصحيفة أن “شارون خطط بشكل واضح لانسحاب إضافي من الضفة الغربية”.