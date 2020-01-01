بدء اختبار الكشف عن الطائرات المسيرة بمطارى فرانكفورت وميونخ

تبدأ هيئة السلامة الجوية بألمانيا خلال الأسابيع المقبلة في اختبار ثلاثة أنظمة للكشف عن الطائرات المسيرة في محيط مطاري فرانكفورت وميونخ.يذكر أن الكشف عن هذه الطائرات يعد شرطا أساسيا من أجل التمكن من منع اقتراب مثل هذه الطائرات على نحو خطير من طائرات الركاب.وأعلنت هيئة السلامة الجوية في مقرها في مدينة لانجن القريبة من فرانكفورت، اليوم الخميس، أنها نسقت مع السلطات المختصة والبلديات والشرطة بشأن الاختبارات المقرر أن تستمر حتى أكتوبر المقبل.ومن المنتظر أن تكون هذه الاختبارات أساسًا للمناقصة لشراء أحد أنظمة الكشف.وستراقب هذه الأنظمة ممرات الإقلاع والهبوط حتى ارتفاع معين وبعرض جانبي يصل إلى نحو 18 كيلومترا، وسيعني هذا مساحة مراقبة كبيرة جدا بالنسبة لمطار فرانكفورت الذي يضم أربعة مدارج تصل إليها طائرات من اتجاهات مختلفة.وكان رصد طائرات مسيرة على مقربة من مناطق الإقلاع والهبوط، في الفترة الماضية قد أدى إلى وقف متكرر لحركة الطيران في مطارات ألمانية، وهو ما تسبب في تداعيات اقتصادية بالنسبة لشركات الطيران وشركات تشغيل المطارات.كانت حركة الطيران في مطار فرانكفورت توقفت مؤخرا في فبراير ومارس الماضيين بسبب رصد طائرات مسيرة غير مشروعة.وذكرت هيئة السلامة الجوية أن عدد الحالات التي اقتربت فيها طائرات مسيرة على نحو أكثر من اللازم من طائرات نقل أو من مطارات، وصلت إلى 125 حالة في العام الماضي.يشار إلى أن القانون في ألمانيا يحظر اقتراب الطائرات المسيرة من مناطق الإقلاع والهبوط لمسافة تقل عن 5ر1 كيلومتر، ويعاقب القانون الألماني على هذه المخالفة بوصفها تدخلا خطيرا في حركة الطيران بالسجن لمدة تصل إلى عشر سنوات.