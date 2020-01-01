«الزراعة» تعلن شروط «الأضحية»

قدم الدكتور عاطف سعد، أستاذ تداول اللحوم في معهد تكنولوجيا الأغذية، عددا من النصائح للتعامل مع أضاحي العيد.ومن بين تلك النصائح، إنه بعد شراء الأضحية يتم نقله الى مكان للإيواء، حيث يفضل إعطاء الحيوان فترة من الراحة لا تقل عن يوم قبل الذبح، موضحا أن إجهاد الحيوان أثناء عملية النقل يؤثر على جودة اللحوم نتيجة حدوث بعض التفاعلات الكيميائية في جسم الحيوان واستهلاك الطاقة الموجودة في جسم الحيوان في صورة جليكوجين.وقال في تصريحات اليوم إنه فى حالة شراء الحيوان قبل العيد بفترة طويلة يقدم له خلال هذه الفترة العلائق المناسبة والماء الكافي مع ضرورة تصويم الحيوان لمدة 12 ساعة قبل الذبح ولا يقدم له إلا الماء فقط وذلك لتسهيل عملية السلخ وتقليل محتوى الكرش من الغذاء.وشدد على أنه يجب إجراء عملية الذبح فى المجازر الحكومية لضمان الكشف على الحيوان قبل الذبح والتأكد من خلوه من الأمراض المعدية وكذلك يتم الكشف على الذبيحة للتأكد من خلوها من الأمراض المعدية وصلاحيتها للاستهلاك الآدمي، وتجرى عملية الذبح بالطريقة الإسلامية والحيوان في كامل وعيه ويجب البعد عن الطرق الشائعة لإفقاد الحيوان الوعي قبل الذبح، حيث إن ذلك يؤدى إلى عدم الإدماء الكامل لما له من أثر سيئ على صفات جودة الذبيحة حيث تصبح عملية الذبح مكتمله بقطع كل من الودجين والقصبة الهوائية والمريء فى حالة الحيوانات قصيرة الرقبة مثل الخراف والماعز والأبقار والجاموس. أما فى حالة الحيوانات طويلة الرقبة مثل الجمال تسمى بعملية النحر وهى عبارة عن جرح وخزى بغرز السكين فى اللبة أسفل العنق.ولفت إلى أنه بعد الذبح يجب التأكد من قطع جميع الأوردة والشرايين والمريء والقصبة الهوائية مع عدم فصل الرأس عن الجسم إلا بعد سكون حركة الحيوان تماما للتأكد من اكتمال الإدماء، لأنه من المعروف أن دم الحيوان يعتبر وسطا مناسبا لنمو وتكاثر العديد من الميكروبات والتى تفسد اللحم أو تفرز به بعض السموم.ويشترط فى القائم بعملية الذبح أن يكون مسلما ناضجا وأن يذكر البسملة.. بسم الله الله اكبر (عند الذبح) وأن يستخدم سكينا حادة أثناء الذبح.