302 إصابة جديدة بكورونا في الإمارات

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية، اليوم الخميس، عن تسجيل 302 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) من جنسيات مختلفة، ليرتفع إجمالي الحالات المسجلة في الإمارات إلى 60 ألفًا و223 حالة.وذكرت الصحة الإماراتية- في بيان أوردته وكالة الأنباء الإماراتية وام- أنه تم تسجيل وفاة مصابين اثنين، ليبلغ عدد الوفيات 349 حالة، بالإضافة إلى تعافي 424 حالة جديدة ليرتفع إجمالي حالات التعافي إلى 53 ألفًا و626 حالة.