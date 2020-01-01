إيبارشية شبرا الشمالية تطلق تطبيق إلكتروني لحجز القداسات

أطلقت يبارشية شبرا الشمالية تحت رعاية الأنبا أنجيلوس، أسقف الإيبارشية تطبيق إلكتروني، يساعد الأقباط على حجز مواعيد لحضور القداسات، عقب قرار عودة الصلوات بها يوم 3 أغسطس المقبل.يتيح التطبيق تسجيل بيانات كل أسرة قبطية بالإيبارشية، وعدد وأفرادها والمواعيد المناسبة لحضور القداسات، والتي ستقام على مدار الأسبوع عدا يومي الجمعة والأحد فقط، مع التأكيد على تطبيق كافة الإجراءات الإحترازية خلال حضور الصلوات من الإلتزام بإرتداء الكمامات، والتباعد بين المصلين، وقياس درجات حرارتهم قبل دخول الكنيسة.وتستعد الكنيسة القبطية الأرثوذكسية للاحتفال بصوم السيدة العذراء مريم ابتداءً من 7 أغسطس ويستمر على مدار 15 يومًا تذاع خلاله النهضات الروحية عبر البث المباشر "أونلاين".