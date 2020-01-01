بينهم امرأة.. ضبط 3 متهمين بسرقة مخزن أجهزة كهربائية في أسيوط

تمكنت أجهزة الأمن من ضبط مرتكبي واقعة سرقة مخزن أجهزة كهربائية في أسيوط.وتبلغ لمركز شرطة ديروط بمديرية أمن أسيوط من تاجر - مقيم بدائرة المركز - باكتشافه سرقة بعض الأجهزة الكهربائية من المخزن الخاص به الكائن بدائرة المركز.وتم تشكيل فريق بحث جنائي توصلت جهوده إلى أن وراء ارتكاب الواقعة (3 أشخاص من بينهم عاملة بمعرض أجهزة كهربائية).وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وضبطهم، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة وبيع متحصلات السرقة بغرض الإتجار، مستغلين عمل المتهمة بمعرض الأجهزة، وبإرشادهم تم ضبط المسروقات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.