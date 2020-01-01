رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 30 يوليه 2020 الموافق 09 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

عيد بلا كورونا.. نصائح لتجنب الإصابة بالفيروس

الخميس 30/يوليه/2020 - 12:15 م
الإصابة بالفيروس
الإصابة بالفيروس
إيمان ماهر
طباعة
ساعات تفصلنا عن الاحتفال بعيد الأضحى المبارك، حيث يجتمع البعض لممارسة طقوس ذبح الأضحية، ومع تداعيات فيروس كورونا المستجد هناك بعض النصائح لمنع الزحام والإصابة بالعدوى.

وترصد"الدستور" نصائح لتجنب الإصابة بالفيروس في عيد الأضحى:

- تجنب التجمعات الكبيرة والتقارب بين الناس وخصوصا في الزيارات العائلية.
- عدم مصافحة الآخرين بالأيدي، وفي حال حدوث ذلك، يجب تعقيم اليدين أو غسلها جيدًا بالماء والصابون.
- تجنب طلب الطعام من المطاعم واستبداله بالطهي المنزلي قدر الإمكان.
- الابتعاد عن تقديم العيدية الورقية واستخدام التكنولوجيا الحديثة والرقمية في العيدية لأن الورق قد يؤدي لنقل العدوى.
- إذا كنت بالمنزل وجاء إليك الزوار يجب تطهير الأسطح جيدًا عقب ملامسة أي شخص لها.
- إذا اضطررت لركوب المواصلات العامة يجب الالتزام بالإجراءات الاحترازية وارتداء الكمامة والجلوس بجانب الشباك.
- عند العودة للمنزل يجب غسل اليدين جدًا بالماء والصابون لمدة 20 ثانية.


موضوعات متعلقة

رئيس برج البرلس: غريق المدينة طلع لما أمه نادت عليه

تفاصيل موعد إعلان أسماء أوائل الثانوية العامة 2020

الإعدام لعروس قتلت زوجها بعد 5 أيام من الزفاف فى البحيرة

موعد صلاة عيد الأضحى 2020 فى القاهرة والمحافظات

الصور

image description

أبطال «الغسالة» يحتفلون بالعرض فى السينمات

image description

صور ودية الزمالك وطنطا

image description

مباراة الأهلي والجونة الودية

image description

مدحت صالح يطرح «قربلي» عبر «يوتيوب» (فيديو)

image description

نجوم الفن يشاركون إسعاد يونس الاحتفال بافتتاح «رينيساس»

الأكثر قراءة

ما الدعاء الذي يقوله المُضحّى عند ذبح أضحيته؟.. «الأزهر» يجيب

تهنئة عيد الأضحى 2020.. رسائل وصور وتهاني جديدة بالعيد الكبير

تفاصيل موعد إعلان أسماء أوائل الثانوية العامة 2020

الحكومة تنفي صرف «التموين» سلع بـ200 جنيه ضمن «ما يغلاش عليك»

إنفوجراف

image description

السيسي يشاهد فيلم «خيوط الأمل» بافتتاح المدينة الصناعية بالروبيكي

image description

نانسي عجرم تكشف معاناتها مع ابنتيها بسبب «تيك توك»

image description

أبرز مؤشرات سوق الاتصالات فى مصر (انفوجراف)

image description

استولى على 63 مليون جنيه.. خلافات هيفاء وهبي ومدير أعمالها

أيام زمان

المتلونون.. فنانون دافعوا عن ثورة يوليو ثم هاجموها: «أبرزهم سعاد حسني»

أغرب مواقف الحج.. «مظاهرة وهتافات.. سرقة الحجر الأسود.. وانقطاع المصريين»

«لمس رجلي وقالي غني».. لماذا كرهت كاريوكا الموسيقار عبد الوهاب؟

"تبرع من أجل الكويت".. خفايا حملة الفرقة المسرحية لسمير غانم وقت الغزو العراقي

نجم الساعة

المتلونون.. فنانون دافعوا عن ثورة يوليو ثم هاجموها: «أبرزهم سعاد حسني»

الصحة

باحثون يبتكرون كمامة ذاتية التنظيف عبر «شاحن موبايل»

اكتشاف أجسام مضادة جديدة لدى المتعافين من كورونا

بريطانيا تشيد بعقار «ديكساميثازون» لعلاج كورونا

مكافحة الأمراض المعدية تحذر اليابان من كورونا

منوعات

رسائل تهنئة عيد الأضحى المبارك 2020 للأصدقاء والأحباب

تعاون بحثي بين روسيا وأمريكا حول كورونا

رجل يطلق النار على سائحة ونجلها لم يحترما التباعد الاجتماعي في فوريدا

رفع حظر تناول الطعام داخل المطاعم في هونج كونج

مقالات الرأي
د. محمد أحمد داود
في خدمتك.. تعرف على مبادرة «حياة كريمة بلا أمية» عبر6 نقاط
ماجد حبته
لماذا رفضت اليونان العرض التركى؟
صفوت البياضي
انسحاب الولايات المتحدة من منظمة الصحة العالمية انتكاسة خطيرة
أحمد بهاء الدين شعبان
مستقبل العولمة.. رؤية صينية «1»
المزيد

الثقافة

«إعادة التفكير في إنتاج الفيلم» ندوة «أونلاين» الليلة

«لا للتحرش» معرض جماعي للفن التشكيلي بجاليري لمسات

عبد الدايم: كنوز الفكر والفن على قناة الثقافة بـ «يوتيوب»

زيزيت سالم تكتب: «خيري حسن» يمنح أرواحه الهائمة على الهامش أدوار البطولة