عيد بلا كورونا.. نصائح لتجنب الإصابة بالفيروس
الخميس 30/يوليه/2020 - 12:15 م
إيمان ماهرطباعة
ساعات تفصلنا عن الاحتفال بعيد الأضحى المبارك، حيث يجتمع البعض لممارسة طقوس ذبح الأضحية، ومع تداعيات فيروس كورونا المستجد هناك بعض النصائح لمنع الزحام والإصابة بالعدوى.
وترصد"الدستور" نصائح لتجنب الإصابة بالفيروس في عيد الأضحى:
- تجنب التجمعات الكبيرة والتقارب بين الناس وخصوصا في الزيارات العائلية.
- عدم مصافحة الآخرين بالأيدي، وفي حال حدوث ذلك، يجب تعقيم اليدين أو غسلها جيدًا بالماء والصابون.
- تجنب طلب الطعام من المطاعم واستبداله بالطهي المنزلي قدر الإمكان.
- الابتعاد عن تقديم العيدية الورقية واستخدام التكنولوجيا الحديثة والرقمية في العيدية لأن الورق قد يؤدي لنقل العدوى.
- إذا كنت بالمنزل وجاء إليك الزوار يجب تطهير الأسطح جيدًا عقب ملامسة أي شخص لها.
- إذا اضطررت لركوب المواصلات العامة يجب الالتزام بالإجراءات الاحترازية وارتداء الكمامة والجلوس بجانب الشباك.
- عند العودة للمنزل يجب غسل اليدين جدًا بالماء والصابون لمدة 20 ثانية.
وترصد"الدستور" نصائح لتجنب الإصابة بالفيروس في عيد الأضحى:
- تجنب التجمعات الكبيرة والتقارب بين الناس وخصوصا في الزيارات العائلية.
- عدم مصافحة الآخرين بالأيدي، وفي حال حدوث ذلك، يجب تعقيم اليدين أو غسلها جيدًا بالماء والصابون.
- تجنب طلب الطعام من المطاعم واستبداله بالطهي المنزلي قدر الإمكان.
- الابتعاد عن تقديم العيدية الورقية واستخدام التكنولوجيا الحديثة والرقمية في العيدية لأن الورق قد يؤدي لنقل العدوى.
- إذا كنت بالمنزل وجاء إليك الزوار يجب تطهير الأسطح جيدًا عقب ملامسة أي شخص لها.
- إذا اضطررت لركوب المواصلات العامة يجب الالتزام بالإجراءات الاحترازية وارتداء الكمامة والجلوس بجانب الشباك.
- عند العودة للمنزل يجب غسل اليدين جدًا بالماء والصابون لمدة 20 ثانية.