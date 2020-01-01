عيد بلا كورونا.. نصائح لتجنب الإصابة بالفيروس

وترصد"الدستور" نصائح لتجنب الإصابة بالفيروس في عيد الأضحى:

ساعات تفصلنا عن الاحتفال بعيد الأضحى المبارك، حيث يجتمع البعض لممارسة طقوس ذبح الأضحية، ومع تداعيات فيروس كورونا المستجد هناك بعض النصائح لمنع الزحام والإصابة بالعدوى.- تجنب التجمعات الكبيرة والتقارب بين الناس وخصوصا في الزيارات العائلية.- عدم مصافحة الآخرين بالأيدي، وفي حال حدوث ذلك، يجب تعقيم اليدين أو غسلها جيدًا بالماء والصابون.- تجنب طلب الطعام من المطاعم واستبداله بالطهي المنزلي قدر الإمكان.- الابتعاد عن تقديم العيدية الورقية واستخدام التكنولوجيا الحديثة والرقمية في العيدية لأن الورق قد يؤدي لنقل العدوى.- إذا كنت بالمنزل وجاء إليك الزوار يجب تطهير الأسطح جيدًا عقب ملامسة أي شخص لها.- إذا اضطررت لركوب المواصلات العامة يجب الالتزام بالإجراءات الاحترازية وارتداء الكمامة والجلوس بجانب الشباك.- عند العودة للمنزل يجب غسل اليدين جدًا بالماء والصابون لمدة 20 ثانية.