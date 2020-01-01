قيمتها 1.2 مليون جنيه.. ضبط متهم بـ1500 قرص مخدر في دمنهور

نجحت أجهزة الأمن في ضبط عنصر إجرامى وبحوزته 15 ألف قرص مخدر في دمنهور.تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات نشاط (أحد العناصر الإجرامية - مقيم بدائرة قسم شرطة مطروح، وله محل إقامة آخر بدائرة قسم شرطة دمنهور بالبحيرة ) تخصص فى الاتجار بالعقاقير المخدرة وترويجها على عملائه متخذ من دائرة قسم شرطة دمنهور بمحافظة البحيرة مسرحًا لمزاولة نشاطه الإجرامى.عقب تقنين الإجراءات والتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن البحيرة تم ضبطه حال استقلاله سيارة بدائرة قسم شرطة دمنهور، وبحوزته 15000 قرص مخدر، مبلغ مالى، وهاتفين محمول.بمواجهته اعترف بحيازته للأقراص المخدرة بقصد الإتجار والمبلغ المالى من حصيلة البيع والهاتفين للاتصال بعملائه.وتقدر القيمة المالية للمضبوطات من المواد المخدرة بمبلغ مليون و200 ألف جنيه تقريبًا، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.