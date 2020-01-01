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الخميس 30 يوليه 2020 الموافق 09 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

روسيا: 90% من جزيئات كورونا تموت فى الماء

الخميس 30/يوليه/2020 - 12:14 م
الماء
الماء
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أعلنت هيئة حماية حقوق المستهلك الروسية أن 90% من جزيئات فيروس كورونا تموت في الماء في درجة حرارة الغرفة في غضون 24 ساعة، بينما 99.9 بالمائة من هذه الجزيئات تموت في غضون 72 ساعة.

ونقلت وسائل إعلام روسية، اليوم الخميس، أن الفيروس لا يتكاثر في الماء منزوع الكلور ومياه البحر، ولكن يمكن أن يبقى حيا، مشيرة إلى أن الماء المغلي يؤدي إلى القضاء الكامل على الفيروس، وأن الماء بالكلور يفقد الفيروس قابليته للبقاء.

وفي سياق متصل، أظهرت بيانات المركز الروسي لعمليات مكافحة فيروس كورونا المستجد أن نسبة المرضى الذين تعافوا بعد إصابتهم بالفيروس التاجي، بلغت أكثر من 75% من إجمالي عدد الحالات.

كما أشار المركز الروسي إلى أن إجمالي المتعافين بلغ 629 ألفا 655 شخصا، فيما بلغ العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة 834 ألفا 499 إصابة.

كان المركز الروسي قد أعلن في وقت سابق من اليوم تسجيل 5509 إصابات جديدة بالفيروس، حيث لم تظهر أعراض المرض على 24.7٪ من هذه الإصابات الجديدة.

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